الرئيس مون يبلغ نظيره الأمريكي بخطته لإرسال مبعوث خاص إلى كوريا الشمالية

قال الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" لنظيره الأمريكي "دونالد ترامب" في اتصال هاتقي جرى أمس الخميس،

إنه يعتزم إرسال مبعوث خاص إلى كوريا الشمالية ردا على الزيارة التي قامت بها "كيم يو جونغ" أخت الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" لكوريا الجنوبية لحضور فعاليات أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية، على رأس وفد رفيع المستوى.



وأضاف الرئيس "مون" أن إرسال المبعوث الخاص إلى كوريا الشمالية يستهدف التأكد من نواياها الحقيقية لما تم بحثه خلال زيارة الوفد الكوري الشمالي رفيع المستوى لكوريا الجنوبية، مشيرا بذلك إلى أن المبعوث الخاص سيتعرف على ما إذا كانت بيونغ يانغ مستعدة لإجراء حوار مع واشنطن من خلال نزع أسلحتها النووية.



واتفق الرئيسان "مون" و"ترامب" على مواصلة بذل الجهود من أجل نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، والاستفادة من دفعة الحوار الحالي بين الكوريتين.



ومن بين المرشحين لهذه المهمة كمبعوث خاص: مدير وكالة المخاربات الوطنية "سوه هون"، ووزير التوحيد الوطني "تشو ميونغ كيون".

وتدرس الحكومة الكورية الجنوبية إمكانية تسليم رسالة شخصية من الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" إلى الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" عن طريق ذلك المبعوث الخاص.

