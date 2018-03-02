تطبيق سياسة عدم التسامح مطلقا على الجرائم الجنسية ضد الأطفال والمراهقين

أكد وزير العدل الكوري "بارك سانغ كي" أنه سيبذل كل ما في وسعه لإصدار أحكام صارمة ضد مرتكبي جرائم العنف الجنسي ضد الأطفال والمراهقين من خلال تطبيق سياسة "عدم التسامح مطلقا" مع أولئك المجرمين.

وجاء تصريح الوزير "بارك" ردا على مطالب شعبية بتشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الجنسية ضد المراهقين، حيث بلغ عدد المواطنين الذين قدموا مطالب بهذا الشأن عبر موقع مكتب الرئاسة الكورية 233 ألفا و842 شخصا خلال الفترة من يوم الثالث من يناير وحتى الثاني من فبراير الماضي.

وينص القانون الكوري على توقيع عقوبة أقصاها السجن مدى الحياة، على مرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال والمراهقين.

