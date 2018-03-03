النيابة تسعى إلى احتجاز وزير الدفاع السابق

أكتب :

2018-03-03 14:31:58

تحديث :

2018-03-03 14:31:58

النيابة تسعى إلى احتجاز وزير الدفاع السابق

قال مكتب النيابة العامة في منطقة وسط سيول إنه يسعى للحصول على مذكرة توقيف أخرى، لوزير الدفاع السابق "كيم كوان جين"، بتهمة إساءة استخدام السلطة.
وكان "كيم" قد أُطلِق سراحه العام الماضي، بعد اتهامه بالتورط في أنشطة سياسية غير قانونية.
وقد احتجزته النيابة في شهر نوفمبر، قائلة إنه أمر يتغطية التدخلات السياسية المزعومة لوحدة القيادة السايبرانية بين عامي 2013 و2014.
لكنَّ محكمة سيول قالت إن تلك الادعاءات لم يتم تفسيرها بشكل كامل في مذكرة الاعتقال، ولا يوجد خطر كبير من احتمال فرار "كيم" أو تدميره للأدلة.
وقد أضاف الادعاء ضده تهمة أخرى، وهي أنه غيَّر في التوجيهات الرئاسية بدون إذن.

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