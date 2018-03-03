زيادة المعاش الأساسي تزامنًا مع التضخم

أكتب :

2018-03-03 14:32:34

تحديث :

2018-03-03 14:32:34

قالت وزارة الصحة والرعاية إن المعاش الأساسي للمسنين ذوي الدخول المنخفضة سيتم زيادته ليبلغ 209,960 وون، بداية من الشهر المقبل.
وتعكس هذه الزيادة زيادة مماثلة في أسعار المستهلك، بنسبة 1.9% مقارنة بالعام الماضي.
كما سترتفع المدفوعات إلى 250,000 وون بداية من شهر سبتمبر، وفقًا لقانون المعاش الأساسي الذي تم تمريره في البرلمان الشهر الماضي.
وفي هذا العام، سيتم توزيع المعاش الأساسي على الأسر المكونة من مسنِّ واحدٍ يبلغ 65 عامًا فأكثر، ويكون دخله 1.31 مليون وون شهريًا أو أقل، أو الأزواج المسنين الذين يقل دخلهما معًا عن 2.1 مليون وون شهريًّا.

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