القصر الرئاسي يستعد لمحادثات تقاسم التكلفة الدفاعية مع الولايات المتحدة

عقد القصر الرئاسي امس الجمعة اجتماعا للجنة الدائمة لمجلس الأمن القومي ترأسه مستشار الأمن القومي "تشوي يوي يونغ".

هذا وبحث الاجتماع سبل الاستعداد لمحادثات تقاسم التكلفة الدفاعية المقرر اجراؤها الاسبوع المقبل مع السلطات الأمريكية. كما ناقش المشاركون في الاجتماع ايضا نتائج اولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية وبحثوا الاستعدادات ذات الصلة بمشاركة كوريا الشمالية في الألعاب البارالمبية.

يذكر ان القصر الرئاسي قال إن اعضاء اللجنة الدائمة بمجلس الأمن القومي قيموا الألعاب الشتوية بأنها كانت آمنة ومن دون أي مخاطر لأعمال ارهابية. وقد تعهد المسؤولون ببذل قصارى جهدهم لاستضافة الالعاب البارالمبية وذلك بالتعاون مع وكالات الاستخبارات الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن اجتماع مجلس الأمن القومي قد حضره مسؤولون من ضمنهم وزيرة الخارجية ووزير التوحيد بين الكوريتين وكبير موظفي القصر الرئاسي ومدير المخابرات الوطنية ومسؤولين من وزارتي الدفاع والخارجية.





