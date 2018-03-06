وفد كوري جنوبي يضم مبعوثين خاصين يتوجه إلى كوريا الشمالية

يتوجه بعد ظهر اليوم الاثنين إلى كوريا الشمالية وفد كوري جنوبي يضم خمسة مبعوثين خاصين وخمسة مسؤولين آخرين على متن طائرة خاصة تقلهم عبر الخط الجوي الغربي المباشر بين الكوريتين.

ويرأس الوفد الكوري الجنوبي رئيس مجلس الأمن القومي "تشونغ أوي يونغ"، ويضم كلا من: مدير وكالة المخابرات الوطنية "سوه هون"، ونائب وزير التوحيد الوطني "تشون هيه سونغ"، والثائب الثاني لوكالة المخابرات "كيم سانغ كيون"، ومدير مكتب الشؤون السياسية التابع لمكتب الرئاسة "يون كون يونغ".

وفي أثناء إقامة الوفد في بيونغ يانغ التي تستغرق يومين، سيلتقى مع عدد من كبار المسؤولين الكوريين الشماليين، حيث يبحث معهم سبل ضمان السلام في شبه الجزيرة الكورية وتحسين العلاقات بين الكوريتين.

وقال مكتب الرئاسة إن زيارة الوفد الكوري الجنوبي لكوريا الشمالية تأتي ردا على الزيارة التي قامت بها "كيم يو جونغ" أخت الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" لحضور فعاليات أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية.

ومن المتوقع أن يقوم الوفد الكوري الجنوبي بتسليم رسالة شخصية من الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" للزعيم "كيم جونغ أون"، وأن يبحث مع الجانب الشمالي القضايا المتعلقة بإمكانية عقد قمة بين الكوريتين.

وبعد عودة الوفد إلى الجنوب سيسافر إلى الولايات المتحدة لعرض نتائج زيارته لكوريا الشمالية.



