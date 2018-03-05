البعثة التاسعة لوحدة هان بيت العسكرية الكورية تتوجه إلى جنوب السودان

أكتب :

2018-03-05 12:38:17

تحديث :

2018-03-05 12:41:58

البعثة التاسعة لوحدة هان بيت العسكرية الكورية تتوجه إلى جنوب السودان

أقيم اليوم الاثنين حفل وداع خاص للبعثة التاسعة من وحدة "هان بيت" العسكرية الكورية الجنوبية والتي ستقوم بأنشطة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان.
وحضر الحفل حوالي 1200 شخص، من بينهم 280 جنديا من وحدة "هان بيت" وأعضاء أسرهم.
تجدر الإشارة إلى وحدة "هان بيت" ظلت تقوم بمهامها في جنوب السودان على مدار خمس سنوات منذ عام 2013.
وستقوم البعثة التاسعة الجديدة بتنفيذ مشروع لصيانة طريق يبلغ طوله 200 كيلومتر، ويريط بين قاعدة وحدة "هان بيت" في  مدينة "بور" والمدن المجاورة لها ، خلال وجودها هناك لمدة ثمانية أشهر. 

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