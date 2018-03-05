سيول وواشنطن تجريان مباحثات حول التكاليف الدفاعية

من المقرر أن تجري كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية مباحثات جديدة حول حصص البلدين في تكاليف وجود القوات الأمريكية على الأراضي الكورية، وذلك خلال الفترة من بعد غد الأربعاء السابع ومن مارس وحتى يوم الجمعة في مدينة هونولولو بولاية هاواي الأمريكية.

وقالت وزارة الخارجية الكورية إن الوفدين الكوري والأمريكي سيبذلان جهودا مشتركة حتى يتم من خلال المفاوضات إحراز نتائج جيدة بشأن توقيع اتفاقية حصص البلدين في تكاليف وجود القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية.

الجدير بالذكر أن كوريا والولايات المتحدة تتقاسمان نفقات الدفاع بناء على الاتفاقية التي أبرمت بينهما في عام 1991، حيث تبلغ حصة كوريا الجنوبية هذا العام 960.2 مليار وون، أي ما يعادل 887 مليون دولار.

الجدير بالذكر أيضا أن تقاسم نقفات الدفاع بين البلدين يتم حاليا بناء على اتفاقية التدابير الاستثنائية الموقعة في عام 2014 والتي ستظل سارية المفعول حتى نهاية هذا العام.

