البرلمان يعقد جلسة لوضع اللمسات الأخيرة على خريطة الانتخابات

يعقد البرلمان الكوري جلسة عامة اليوم الاثنين لتمرير مشروع القانون المعدل الخاص بخريطة الانتخابات للانتخابات المحلية التي ستجري يوم الثالث عشر من شهر يونيو القادم، وعدد أعضاء المجالس المحلية الذين سيتم انتخابهم خلال تلك الانتخابات.

وكان من المفترض أن يضع البرلمان الصيغة النهائية لخريطة الانتخابات المحلية يوم الثالث عشر من شهر ديسمبر من العام الماضي، أي قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات، ولكن لم تتمكن اللجنة البرلمانية الخاصة بتعديل الدستور والإصلاحات السياسية من الموافقة على مشروع القانون المعدل إلا بعد منتصف ليلة يوم الثامن والعشرين من شهر فبراير الماضي، وهو اليوم الأخير من الجلسة الاستثنائية للبرلمان.

ورغم أنه لم يتم وضع الصيغة النهائية للخريطة الانتخابية، إلا أن اللجنة المركزية لإدارة الانتخابات بدأت يوم الثاني من مارس الجاري في عملية تسجيل أسماء المرشحين في انتخابات المجالس المحلية.

