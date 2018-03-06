الحزب الحاكم يطرد حاكم مقاطعة تشونغ تشُنغ بسبب فضيحة الاعتداءات الجنسية

قرر الحزب الديمقراطى الحاكم في كوريا الجنوبية طرد "آن هي جونغ" حاكم مقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ" من عضوية الحزب، على خلفية فضيحة اعتداءاته الجنسية ضد سكرتيرته.

واتخذ المجلس الأعلى للحزب هذا القرار ليلة أمس الاثنين خلال اجتماع طارىء عقده بعد ساعة واحدة فقط من إعلان سكرتيرة "آن" في مقابلة تلفزيونية أنه قام باغتصابها أربع مرات خلال الأشهر الثمانية الماضية.

وعقب الاجتماع مباشرة، قالت رئيسة الحزب "تشو مي إيه" فى مؤتمر صحفي إنها كرئيسة للحزب، تتقدم باعتذار للضحية وللشعب، بسبب هذه القضية.

كما أصدرت أحزاب المعارضة انتقادات شديدة ضد "آن"، ودعته إلى الاستقالة فورا وتقديم اعتذار.



