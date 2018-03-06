آن هي جونغ يقدم استقالته على خلفية فضيحة الاعتداءات الجنسية

أكتب :

2018-03-06 11:04:32

تحديث :

2018-03-06 11:04:32

آن هي جونغ يقدم استقالته على خلفية فضيحة الاعتداءات الجنسية

قدم "آن هي جونغ" حاكم مقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ" استقالته اليوم من منصبه، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه بأنه اعتدى جنسيا على سكرتيرته عدة مرات.
وقال "آن" في بيان نشره في صفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، إنه يتقدم باعتذار إلى سكرتيرته "كيم جي أون"، التي عانت بسببه.
وأضاف أنه من الخطأ الادعاء بأن علاقاته الجنسية مع "كيم" كانت توافقية.
كما قال "آن" أيضا إنه سيتنحى عن منصبه وسيوقف جميع أنشطته السياسية.
ويذكر أن "كيم جي أون" سكرتيرة "آن"، قد قالت خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "جيه تي بي سي" أمس الاثنين، إن "آن هي جونغ" قد قام باغتصابها أربع مرات خلال الثمانية أشهر الماضية، من شهر يونيو من العام الماضي وحتى شهر فبراير من هذا العام، كما تحرش بها جنسيا في مناسبات عديدة.
وقالت "كيم" إنها ستقدم شكوى رسمية إلى النيابة العامة اليوم الثلاثاء.

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