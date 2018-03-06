وزارة الدفاع تستأنف أعمال الحفر بحثًا عن رفات جنود الحرب الكورية

أكتب :

2018-03-06 15:38:12

تحديث :

2018-03-06 15:38:12

وزارة الدفاع تستأنف أعمال الحفر بحثًا عن رفات جنود الحرب الكورية

أعلنت وزارة الدفاع اليوم الثلاثاء أنها ستستأنف أعمال الحفر بحثًا عن رفات الجنود الذين قُتلوا خلال الحرب الكورية.
وسوف يتم تنظيم حفل في وقت لاحق من اليوم بمناسبة تلك العملية المقرر لها أن تبدأ يوم الاثنين القادم.
وستتضمن أعمال الحفر هذا العام 82 موقعًا في أنحاء البلاد، من التي شهدت معارك كبرى، وشارك فيها حوالي 100 ألف من الجنود الكوريين الجنوبيين.
ومن خلال تلك المهمة، تخطط الوزارة لاستعادة بقايا 500 جندي، ورفات 10 جنود على الأقل، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من هوياتهم.
كما تعتزم الوزارة جمع عينات من الحمض النووي من 3000 من أفراد أسر المفقودين.
وكانت وزارة الدفاع الكورية قد بدأت عمليات الحفر في عام 2000 بمناسبة الذكرى الخمسين على اندلاع الحرب الكورية.
ومنذ ذلك الحين قد تم اكتشاف رفات حوالي 9800 جندي، وتم التأكد من هوية 127 منهم.

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