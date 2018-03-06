النيابة تستجوب الرئيس الأسبق لي ميونغ باك الأسبوع القادم

تم استدعاء الرئيس الأسبق "لي ميونغ باك" للمثول للتحقيق أمام النيابة العامة الأسبوع القادم.

وقال مكتب الادعاء العام في منطقة وسط سيول اليوم الثلاثاء إنه أبلغ الرئيس المحافظ السابق بالمثول أمام وكلاء النيابة في الساعة التاسعة والنصف من صباح الأربعاء القادم، كمشتبهٍ فيه في دعاوى متنوعة من المخالفات، بما في ذلك الحصول على رشاوى بقيمة 10 مليارات وون.

وقال مسؤول في النيابة العامة إن استجواب "لي" ضروري لتسليط الضوء على مختلف الشكوك والاتهامات.

كما سيتم استدعاء الشقيق الأكبر للرئيس الأسبق، "لي سانغ دوك"، لاستجوابه أيضا في اليوم نفسه.

