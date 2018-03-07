المحكمة ترفض إصدار أمر لاعتقال وزير الدفاع السابق

أكتب :

2018-03-07 11:08:07

تحديث :

2018-03-07 11:08:07

المحكمة ترفض إصدار أمر لاعتقال وزير الدفاع السابق

رفضت محكمة سيول المركزية إصدار أمر بالقبض على وزير الدفاع السابق "كيم كوان جين" المتهم بالتدخل في تحقيقات الوزارة حول قضية تدخل الجيش في الانتخابات الرئاسية في عام 2012.
ورفضت المحكمة المركزية في سيول اليوم الأربعاء طلب الاعتقال الذى قدمته النيابة العامة لاعتقال "كيم"، قائلة إن هناك مجالا للرد على الاتهامات الموجهة إليه كما أن احتمالات هروبه أو قيامه بتدمير الأدلة منخفضة.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها النيابة العامة إصدار أمر باعتقال "كيم"، الذي شغل منصب وزير الدفاع في كوريا الجنوبية في الفترة من 2010 وحتى 2014.
وكان "كيم" قد احتجز في شهر نوفمبر الماضي، بتهمة التورط في أنشطة إلكترونية غير مشروعة تهدف إلى التأثير على الرأي العام خلال فترة حكومة الرئيس الأسبق "لي ميونغ باك"، ثم أطلق سراحه بعد أحد عشر يوما عندما وافقت المحكمة على إعادة النظر في قانونية احتجازه.
وطالبت النيابة العامة هذه المرة بإصدار أمر بالقبض عليه بتهمة التدخل في تحقيقات أجرتها وزارة الدفاع في نفس القضية.

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