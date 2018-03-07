مبعوثون لواشنطن وبكين وموسكو وطوكيو لشرح الاتفاق مع كوريا الشمالية

من المقرر أن يبدأ مستشار الأمن القومي الرئاسى ورئيس وكالة المخابرات في كوريا الجنوبية، بزيارة إلى الولايات المتحدة غدا الخميس لشرح نتائج الزيارة التي قام بها وفد من كبار المسؤولين الكوريين الجنوبيين إلى كوريا الشمالية، يوميْ الأمس والأول من أمس.

وصرح مصدر مسؤول في مكتب الرئاسة الكورية في سيول اليوم الأربعاء بأن مستشار الأمن القومي الرئاسي "جونغ أو يونغ"، الذي ترأس الوفد الكوري الجنوبي إلى الشمال، سيقوم بزيارة إلى واشنطن لمدة يوم على الأقل بصحبة مدير وكالة المخابرات "صو هون"، الذي كان معه أيضا في رحلته إلى بيونغ يانغ.

ومن المقرر أن يجتمع "جونغ" و"صو" مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، حيث يناقشان معه إمكانيات إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

كما يتوقع أن يجتمع المبعوثان الكوريان أيضا مع مستشار الأمن القومي الأمريكي "هربرت ماكماستر"، ومدير وكالة المخابرات المركزية "مايك بومبيو".

ومن المقرر أن يقوم "جونغ" بعد زيارته إلى الولايات المتحدة، بزيارة إلى الصين وروسيا، بينما سيزور "صو" اليابان، من أجل شرح نتائج الاتفاق الأخير مع كوريا الشمالية والحصول على الدعم اللازم لتنفيذه.

