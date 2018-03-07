الرئيس الأمريكي يقول إن كوريا الشمالية صادقة حول المحادثات النووية

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنه يبدو أن كوريا الشمالية "تتصرف بشكل إيجابى"، بعد أن اتفقت مع كوريا الجنوبية على عقد قمة بين قائديْ البلدين، وإعرابها عن استعدادها لإجراء محادثات حول نزع أسلحتها النووية.

وجاءت تصريحات "ترامب" أمس الثلاثاء قبل إجرائه محادثات مع رئيس الوزراء السويدي "ستيفان لوفين" في مقر الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض.

وأضاف "ترامب" في تصريحاته للصحفيين أن الولايات المتحدة "قطعت شوطا طويلا في الحرب الكلامية مع كوريا الشمالية، لكن التصريحات الصادرة عن كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية كانت إيجابية جدا".

كما قال إن الولايات المتحدة سوف تنتظر لترى كيف ستسير الأمور، مشددا على أنه لن يسمح للمشكلة بأن تطول أكثر من ذلك.

وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت أمس أنها اتفقت مع كوريا الشمالية على عقد قمة بين الرئيس "مون جيه إين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم"، في أواخر شهر أبريل القادم.

