الرئيس مون يجتمع مع رؤساء الأحزاب من المعسكرين الحاكم والمعارض

دعا الرئيس "مون جيه إين" زعماء الأحزاب الخمس الرئيسية من المعسكرين الحاكم والمعارض إلى مقر الرئاسة اليوم، حيث ناقش معهم الشؤون الدبلوماسية والأمنية الراهنة على مأدبة غداء.

وجاء هذا اللقاء بين الرئيس وزعماء الأحزاب السياسية لأول مرة منذ 6 أشهر، أي منذ شهر سبتمبر من العام الماضي.

وعقد اللقاء بحضور رئيسة الحزب الديمقراطي الحاكم "تشو ميه إيه"، ورئيس حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي "هونغ جون بيو"، والرئيس المشترك لحزب الإصلاح المستقبلي المعارض "يو سونغ مين"، ورئيسة حزب الديمقراطية والسلام المعارض "جو بيه سوك"، ورئيسة حزب العدالة "لي جونغ ميه".

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها رئيس حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي اجتماعا في مقر الرئاسة منذ تولي الرئيس "مون جيه إين" السلطة.

وقد أكد "مون" على أهمية هذا التوقيت من أجل حل القضية النووية الكورية الشمالية نتيجة لتوافر الظروف المواتية للحوار بين الكوريتين بعد أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية، وطلب من رؤساء الأحزاب التعاون والتعالي فوق المصالح الحزبية لمعالجة الشؤون الدبلوماسية والأمنية الراهنة.

كما حضر الاجتماع مستشار الرئيس للأمن القومي "جونغ أوي يونغ " الذي كان على رأس الوفد الكوري الجنوبي إلى كوريا الشمالية، حيث قدم شرحا خلال الاجتماع عن نتائج الزيارة، وفي مقدمتها الاتفاق على عقد قمة بين الكوريتين.

