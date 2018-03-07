الرئيس مون يشيد بالاتفاق بين الكوريتين

تلقى الرئيس "مون جيه إين" تقريرا من رئيس الوفد الكوري الجنوبي إلى كوريا الشمالية " جونغ أوي يونغ" حول نتائج زيارته، حيث أشاد بمحتوى الاتفاق الذي توصلت إليه الكوريتان خلال الزيارة، كما أمر ببذل أقصى الجهود لتنفيذ هذا الاتفاق بشكل كامل ودقيق.

وأعرب مون عن رضائه إزاء وضع أساس للحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة إلى جانب عقد قمة بين الكوريتين، والتأكد من إرادة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

ونقل "جونغ" عن الزعيم الكوري الشمالي تأكيده على أنه اكتسب ثقة كبيرة بالرئيس "مون جيه إين" في إثناء تطوير العلاقات بين الكوريتين خلال الشهرين الماضيين، كما قال إن الظروف قد أصبحت مواتية لبدء حوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه يحمل رسالة خاصة من كوريا الشمالية إلى الولايات المتحدة.

ومن ناحية أخرى، من المقرر أن يزور "جونغ" وبصحبته مدير وكالة المخابرات "صو هون" الولايات المتحدة من أجل مناقشة سبل بدء الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وبعدها سيقوم "جونغ" بزيارة إلى الصين وروسيا، بينما سيزور"صو" اليابان، من أجل شرح نتائج زيارة الوفد الكوري الجنوبي إلى كورياالشمالية. وتهدف هذه الخطوة إلى جلب تأييد وتعاون المجتمع الدولي.





