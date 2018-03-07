اختفاء حاكم مقاطعة تشونغ تشُنغ المستقيل لليوم الثالث على التوالي

استمر "آن هي جونغ" حاكم مقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ" المستقيل مختفيا لليوم الثالث على التوالي، اليوم الأربعاء، أي منذ أن اتهم بارتكاب عنف جنسي ضد سكرتيرته.

وكان "آن" قد اتصل بكبار المسؤولين في إدارة المقاطعة هاتفيا وقال لهم إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا قريبا، إلا أنه قطع الاتصالات مع الخارج بعد ذلك، وظل مختفيا منذ أن أدلت سكرتيرته "كيم جي أون" بحديث تلفزيوني قالت فيه إنه اغتصبها أربع مرات على مدار الثمانية أشهر الماضية.

ولم يظهر "آن" على الملأ منذ ذلك الوقت، وأعلن عن استقالته فقط عبر منشور على صفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد أقامت السكرتيرة "كيم" دعوى قضائية ضده بتهمة ممارسة العنف الجنسي.

وصرحت النيابة العامة بأنها هي التي ستجري التحقيقات وليس الشرطة، وقامت بتشكيل فريق من 4 محققين تابعين لقسم جرائم المرأة والطفل.

ومن ناحية أخرى، صرح " شين هيونغ تشول" كبير مساعدي "آن"، بأن حاكم المقاطعة المستقيل قد بدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة هذه الفضيحة، بما في ذلك تعيين فريق قانوني للدفاع عنه، مشيرا إلى أنه يدرس حاليا الموعد والأسلوب المناسب للإعلان عن موقفه.



