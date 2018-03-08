الرئيس يرسل مبعوثين إلى واشنطن لشرح نتائج الاتفاق مع كوريا الشمالية

غادر مستشار الأمن القومي للرئاسة الكورية "جونغ أوي يونغ"، ومدير وكالة المخابرات "صو هون"، البلاد كمبعوثين من الرئيس "مون جيه إين"، إلى الولايات المتحدة صباح اليوم، حيث يجتمعان مع عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين لشرح نتائج زيارتهما الأخيرة إلى كوريا الشمالية ضمن وفد كوري جنوبي رفيع المستوى، ونتائج لقاء الوفد مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".

ومن المقرر أن تستغرق الزيارة ليلتين، حيث يعودان إلى البلاد في صباح العاشر من هذا الشهر.

وبعد وصولهما إلى واشنطن، سيلتقيان بعدد من المسؤولين عن الشؤون الأمنية والاستخباراتية في الولايات المتحدة الأمريكية والوزراء ذوي الصلة، من أجل شرح نتائج زيارة الوفد الكوري الجنوبي إلى الشمال وما اتفقت عليه الكوريتان.

كما سيقومان بزيارة إلى البيت الأبيض للالتقاء بالرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لبحث إمكانيات إجراء حوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، من خلال نقل محتوى الحوار مع الزعيم الكوري الشمالي حول رغبته في الحوار مع الولايات المتحدة.

ولكن اتضح أن موعد اللقاء مع الرئيس الأمريكي لم يتم تحديده بعد.

