الرئيس مون يشيد بالاتفاق بين الكوريتين

قال الرئيس "مون جيه إين" إن رحلة الوفد الكوري الجنوبي الأخيرة إلى كوريا الشمالية مثلت خطوة كبيرة نحو تحقيق السلام ونزع السلاح النووي، ولكن يجب التغلب على العديد من العقبات.

وأدلى الرئيس "مون" بهذا التعليق اليوم الخميس في اجتماع الإفطار السنوي للصلاة من أجل الوطن، الذي يعقد بمشاركة زعماء الطائفة البروتستانتية المسيحية في البلاد، وعُقد هذه المرة في مدينة "إيل سان" بمقاطعة "كيونغ كي"، بحضور 5000 من أتباع الطائفة.

وفي إشارة إلى نتائج الرحلة، قال الرئيس إن هذا الإنجاز قد تحقق بفضل المحادثات بين الكوريتين، وكذلك الدعم القوي من جانب الولايات المتحدة.

وقال "مون" إن كوريا الجنوبية لا تزال تواجه العديد من العقبات أمام إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وإقامة السلام الدائم، لكنها ستضع الأساس للسلام والازدهار من خلال التعاون مع المجتمع الدولي، والحوار مع كوريا الشمالية.

