إلغاء المؤتمر الصحفي لحاكم تشونغ تشُنغ السابق المتهم بالاغتصاب

أكتب :

2018-03-08 16:19:26

تحديث :

2018-03-08 16:19:26

إلغاء المؤتمر الصحفي لحاكم تشونغ تشُنغ السابق المتهم بالاغتصاب

ألغى "آن هي جونغ" الحاكم السابق لمقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ"، والمتهم بالاعتداء الجنسي على سكرتيرته، مؤتمرًا صحفيًّا كان مقررًا عقده اليوم الخميس.
وأبلغ كبير مساعديه "شين هيونغ تشول" الصحفيين بإلغاء المؤتمر من خلال رسالة نصية.
وقال "شين" إن "آن" قرر إلغاء المؤتمر الصحفي لأنه رأى أن المثول أمام النيابة للتحقيق له أولوية قبل أن يواجه الجمهور ويعتذر.
وقد داهم المحققون من مكتب النيابة لمنطقة غرب سيول مبنى سكنيا في حي "مابو"، حيث وقعت إحدى الاعتداءات المزعومة، وصادروا كاميرات المراقبة هناك.
ويسعى المحققون لتحديد ما إذا كان الحاكم السابق وسكرتيرته قد دخلا إلى المبنى خلال الفترة التي زعمت فيها السكرتيرة تعرضها للاغتصاب.

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