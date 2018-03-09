الحكومة تشدد عقوبة الجرائم الجنسية الناتجة عن إساءة استخدام السلطة

قررت الحكومة الكورية تشديد عقوبات الجرائم الجنسية الناجمة عن إساءة استخدام السلطة.

وأعلنت الحكومة اليوم الخميس عن مجموعة من الإجراءات للقضاء على التحرش والعنف الجنسي في أماكن العمل وفي قطاع الثقافة والفنون، وقالت إنها سوف تسعى لوضع إجراءات للمتابعة، بما في ذلك السعي إلى إجراء تنقيحات على القوانين ذات الصلة.

وبموجب هذه التدابير، سيواجه من يرتكب جرائم العنف الجنسي في العمل عن طريق استغلال السلطة عقوبة الحبس لمدة تصل إلى 10 سنوات، أي ضعف الحد الأقصى للعقوبة السابقة، كما سيواجه المتحرشون جنسيًّا عقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة قدرها 20 مليون وون.

وتستهدف تلك الإجراءات زيادة مدة التقادم فيما يتعلق بقضايا الاعتداء الجنسي، من 7 إلى 10 سنوات، والتحرش الجنسي من 5 إلى 7 سنوات.

وسوف تضع الحكومة أيضًا إجراءات لمنع الأضرار الثانوية التي قد يتعرض لها الضحايا، بما في ذلك رفع الدعاوى القضائية ضدهم.

وقد تم تحديد تلك التدابير في الاجتماع الأول للجنة المعنية بالقضاء على الجرائم الجنسية، التي تجمع بين 12 وكالة حكومية، ومن بينها وزارة المساواة بين الجنسين والأسرة، فضلًا عن خبراء من القطاع الخاص.

