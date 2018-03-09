ترامب يلتقي بكيم جونغ أون في مايو

أكتب :

2018-03-09 09:27:34

تحديث :

2018-03-09 09:28:41

ترامب يلتقي بكيم جونغ أون في مايو

عقد "جونغ أوي يونغ" مستشار الأمن القومي الرئاسي الكوري الجنوبي مؤتمرا صحفيا في البيت الأبيض عقب لقائه مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".
وقال "جونغ" في تصريحاته إنه نقل رسالة إلى الرئيس الأمريكي من الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" تتضمن دعوته لزيارة بيونغ يانغ وعقد قمة بين الجانبين، وهو ما لقي ردا إيجابيا من الرئيس الأمريكي الذي أبلغ "جونغ" بعقد القمة بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي في شهر مايو القادم.
ونقل "جونغ" في تصريحاته عن الزعيم الكوري الشمالي تأكيداته على رغبته في إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.
يذكر أن مستشار الأمن القومي الكوري يزور واشنطن حاليا بصحبة "صو هون" مدير وكالة المخابرات الكورية، كمبعوثيْن من الرئيس "مون جيه إين" لشرح نتائج زيارتهما الأخيرة إلى كوريا الشمالية.

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