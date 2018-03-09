الأحزاب السياسية الكبرى تتعهد بدعم حركة مكافحة التحرش الجنسي

اتفقت أصوات زعماء الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية ضد العنف الجنسي، وتعهدوا بجهود تشريعية لمنع سوء السلوك الجنسي ولحماية الضحايا.

وفي الفعالية البرلمانية التي عقدت اليوم الخميس احتفالًا باليوم العالمي للمرأة، قالت رئيسة الحزب الديمقراطي الحاكم "تشو ميه إي" إن كوريا الجنوبية عليها أن تبدأ في التغيير من خلال حركة #MeToo، مضيفة أن الحزب الديمقراطي سوف يتصدر الاستعدادات لفترة ما بعد #MeToo.

وقالت إن حزبها سيدعم الحركة، من خلال دعم الجهود لتشديد العقوبة عللا المعتدين جنسيًّا.

وقال " كيم سونغ تاي" رئيس حزب كوريا الحرة، أكبر الأحزاب المعارضة، إن حركة #MeToo سوف تؤدي إلى ثورة اجتماعية في كوريا الجنوبية.

وقال الزعيم المشارك لحزب بارون المستقبل "يو سيونغ مين" إنه ينبغي على البرلمان إنشاء نظام ادعاء دائم ومستقل، للتعامل مع العنف الجنسي في المجتمع.

كما قالت "تشو باي سوك"، رئيسة حزب المعارضة من أجل الديمقراطية والسلام، إن الحركة يجب ألا تكون حدثًا لمرة واحدة.



