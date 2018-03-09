ارتفاع نسبة تأييد الرئيس الكوري مون جيه إين بـ7%

ارتفعت نسبة تأييد الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" لتتجاوز 70% لأول مرة منذ شهرين.

وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "غالوب كوريا" خلال الفترة من السادس وحتى الثامن من شهر مارس الجاري على 1005 من المواطنين البالغين، وصلت نسبة تأييد الرئيس "مون" إلى 71% ، بارتفاع قدره 7% مقارنة بالأسبوع الماضي.

أما نسبة المعارضة فقد بلغت 22%، بانخفاض 4% مقارنة بالأسبوع الماضي.

وأرجعت شركة "غالوب كوريا" السبب في زيادة نسبة تأييد الرئيس "مون" إلى نتائج الزيارة التي قام بها وفد من المبعوثين الخاصين إلى كوريا الشمالية مؤخرا، والاتفاق مع الجانب الكوري الشمالي على إجراء محادثات قمة بين الكوريتين في شهر أبريل القادم.

وبلغت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 49%، بينما بلغت نسبة تأييد حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي 12%، وحزب المستقبل 6%، وحزب العدل 5%، وحزب السلام الديمقراطي 1%.

وبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد وناقص 3.1%.



