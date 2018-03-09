سيول تخطط لإنهاء المناورات مع واشنطن قبل القمة بين الكوريتين

يخطط الجيش الكوري الجنوبي لإجراء المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة بشكل مبكر لإنهائها قبل انعقاد محادثات القمة المرتقبة بين الكوريتين في أواخر أبريل.

وقالت تقارير نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية إن المناورات العسكرية المشتركة بين القوات الكورية الجنوبية والأمريكية ستبدأ يوم الأول من أبريل وتستمر حتى شهر مايو، أي بالتزامن مع محادثات القمة الكورية التي يُتوقع إجراؤها في أواخر شهر أبريل.

وقال مسؤول عسكري رفيع المستوى لتلفزيون "كي بي إس" إن الجيش الكوري الجنوبي يتخذ الإجراءات اللازمة لإنهاء المناورات العسكرية مع الولايات المتحدة قبل انعقاد محادثات القمة بين الكوريتين، مشيرا بذلك إلى احتمال تقليل مدة المناورات لهذا العام والتي من المعتاد أن تمتد لشهرين.

وأضاف المسؤول أن حجم الأصول الاستراتيجية الأمريكية المشاركة في مناورات هذا العام سيكون بنفس حجم المناورات السابقة.

وقد شارك الجيش الأمريكي في مناورات العام الماضي بقاذفات قنابل من طراز "بي- 1 بي"، وحاملات طائرات وغواصات تعمل بالوقود النووي.

