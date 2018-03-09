الرئيس يصف القمة المرتقبة بين واشنطن وبيونغ يانغ بأنها معلم تاريخي للسلام

قال الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" إن محادثات القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" سوف تشكل علامة تاريخية نحو إرساء السلام في شبه الجزيرة الكورية.

جاء ذلك تعليقا على الإعلان عن قبول الرئيس الأمريكي دعوة الزعيم الكوري الشمالي للحوار. وقال المتحدث باسم مكتب الرئاسة في سيول "كيم أوي كيوم" اليوم الجمعة إن الرئيس "مون" أشاد بالتطورات الأخيرة، وقال إن عملية النزع الكامل للأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية سوف تسير على الطريق من خلال محادثات القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وأعرب الرئيس "مون" عن امتنانه للرئيس الأمريكي "ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم" على شجاعتهما وحكمتهما.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي "ترامب" الذي قبل دعوة "كيم" لزيارة كوريا الشمالية سيتلقى إشادة من الشعبين الكوريين الجنوبي والشمالي وجميع شعوب العالم المحبة للسلام.

كما أصدرالرئيس "مون" تعليمات لتشكيل لجنة تحضيرية لمحادثات القمة بين الكوريتين برئاسة كبير مساعديه "إيم جونغ سوك".

وقال مكتب الرئاسة إنه سيتم عقد اجتماع على مستوى العمل بين الكوريتين قريبا للتحضير لمحادثات القمة بين الرئيس "مون جيه إين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".

