البيت الأبيض: لا لقاء مع كيم جونغ اون من دون خطوات ملموسة من قبل كوريا الشمالية

قال البيت الأبيض امس الجمعة إن الرئيس الأمريكي ترامب يريد من كوريا الشمالية ان تظهر التزامها بالنزع النووي قبل ان يلتقي بالزعيم الشمالي كيم جونغ اون.

هذا وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض سارا ساندرز في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إن الرئيس ترامب قبل دعوة كيم جونغ اون لعقد اجتماع على أساس "خطوات ملموسة قابل للتحقق منها تتوافق مع خطابات وتصريحات كوريا الشمالية".

وأضافت ساندرز ان الولايات المتحدة لن تتخلى عن سياسة تصعيد الضغوط على النظام الشمالي والتي وصفتها بالفعالة حتى الان. وفي رد لها على سؤال من صحفي حول قبول ترامب الاجتماع مع الزعيم الشمالي من دون شروط، قالت ساندرز إن الولايات المتحدة لم تقدم أي تنازلات.

كما اشارت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض إلى ان كوريا الشمالية اصدرت بعض الوعود بما في ذلك النزع النووي وايقاف التجارب الصاروخية والنووية والقبول باستمرار التدريبات العسكرية الأمريكية.