الرئيسان الأمريكي والصيني يبحثان موضوع كوريا الشمالية في مكالمة هاتفية

أوردت وسائل الإعلام الصينية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني "شي جين بينغ" قد بحثا امس الجمعة العلاقات الثنائية و الوضع في شبه الجزيرة الكورية.

هذا ووفقا لتلفزيون الصين المركزي "سي سي تي في" فإن ترامب اطلع نظيره الصيني "شي" على التطورات الأخيرة ذات الصلة بقضية كوريا الشمالية. وقال الرئيس الأمريكي إن كوريا الشمالية تظهر موقفا ايجابيا وان عقد اجتماع رفيع المستوى بين واشنطن وبيونغ يانغ سيكون جيدا للطرفين.

كما عبر ترامب في المكالمة الهاتفية عن أمله في حل قضية كوريا الشمالية بشكل سلمي قائلا إنه قد تبين صحة رؤية الرئيس الصيني "شي" بأنه يجب على الولايات المتحدة فتح حوار مع كوريا الشمالية.

وردا على ذلك، تعهد الرئيس الصيني ببذل الجهد للدفاع عن السلام والاستقرار واخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، وحل الأزمة النووية من خلال الحوار والمفاوضات. وأضاف "شي" أن التطورات الايجابية الاخيرة سوف تساعد في تحقيق عملية التفكيك النووي.

يذكر ان البيت الأبيض كان قد أكد اول امس الخميس قبول الرئيس ترامب لدعوة للاجتماع بشكل شخصي مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون".