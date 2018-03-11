الرئيس مون: حلم السلام في شبه الجزيرة الكورية يتحول إلى حقيقة

قال الرئيس "مون جيه إين" إن حلم إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية يصبح الآن حقيقة واقعية.

وقد صرَّح "مون" بذلك خلال محادثاته مع الشخصيات الأجنبية التي تزور كوريا الجنوبية، لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية الشتوية في "بيونغ تشانغ"، الذي عُقِد ليلة أمس الجمعة في مقاطعة "كانغ وون".

هذا وفي إشارة إلى الاتفاقات الأخيرة لعقد قمة بين الكوريتين في أواخر الشهر المقبل، وقمة بين بيونغ يانغ وواشنطن في شهر مايو، قال "مون" إن الرمز الصغير للسلام الذي تم إنشاؤه من خلال فريق هوكي الجليد النسائي الكوري المشترك بين الكوريتين، تعاظم حجمه ككرة الجليد.

كما أشاد "مون" بنجاح دورة أولمبياد "بيونغ تشانغ"، قائلًا إنها أصبحت هدية رائعة لكوريا الجنوبية.

وقال إنه يعتقد أن الدورة الأولمبية والبارالمبية، بالإضافة إلى الجهود التي بذلتها البلاد، سوف تساعد على خلق سلام عالمي جديد.





