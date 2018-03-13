انعقاد أول اجتماع تحضيري للقمة الكورية أواخر هذا الأسبوع

صرح مسؤول رفيع المستوى في مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية اليوم الاثنين بأنه سيتم تشكيل لجنة تحضيرية لمحادثات القمة بين الكوريتين برئاسة "ليم جونغ سوك" كبير مساعدي الرئيس أوائل هذا الأسبوع، على أن يعقد أول اجتماع لها في نهاية الأسبوع.

وفيما يخص فتح خط ساخن بين الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، قال المسؤول إن الجانبين لم يجريا حتى الآن مباحثات في هذا الشأن.

ومن ناحية أخرى، سيتوجه مستشار الأمن القومي الرئاسي "جونغ أوي يونغ" اليوم إلى بكين في زيارة تستغرق يومين يقدم خلالها شرحا للرئيس الصيني "شي جين بينغ" عن نتائج زيارة وفد المبعوثين الخاصين لبيونغ يانغ وواشنطن.

وفور انتهاء زيارته لبكين ، سيقوم "جونغ" بزيارة لروسيا، حيث يلتقى مع عدد من كبار المسؤولين الروس لتقديم شرح عن نتائج زيارته لكوريا الشمالية والولايات المتحدة.

كما سيقوم مدير المخابرات الوطنية الكورية "صو هون"، ونائب مستشار الأمن القومي الرئاسي "نام كوان بيو" بزيارة إلى طوكيو اليوم لتقديم شرح عن نتائج زيارة الوفد الكوري الجنوبي لبيونغ يانغ وواشنطن، لرئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" وعدد آخر من كبار المسؤولين اليابانيين.

