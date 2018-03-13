مشروع حكومي لتعديل الدستور ينص على نظام رئاسي لفترتين كل منهما 4 سنوات

أكتب :

2018-03-12 13:42:58

تحديث :

2018-03-12 14:36:45

مشروع حكومي لتعديل الدستور ينص على نظام رئاسي لفترتين كل منهما 4 سنوات

قال رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية الخاصة بالدستور "تشونغ هيه كو" إن المشروع الحكومي التقريبي لتعديل الدستور يضم مادة تقضي بتطبيق نظام رئاسي لفترتين متتاليتين تصل مدة كل منهما إلى 4 سنوات، بدلا من النظام الحالي الذي يسمح للرئيس بتولي المنصب لمدة خمس سنوات، ولفترة واحدة فقط.
وأضاف "تشونغ" في مكالمة هاتفية أجرتها معه وكالة يونهاب للأنباء اليوم الاثنين أن اللجنة ستقر مشروعها الخاص بتعديل الدستور في اجتماع يعقد بعد ظهر اليوم بحضور جميع أعضائها.
وستقدم اللجنة الاستشارية الوطنية الخاصة بالدستور تقريرا للرئيس "مون جيه إين" غدا الثلاثاء حول المشروع الحكومي التقريبي الذي أعدته اللجنة لتعديل الدستور.

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