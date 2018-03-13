اتهامات جديدة للرئيس الأسبق لي ميونغ باك بالتورط في فضيحة الرشوة

أكتب :

2018-03-13 12:00:57

تحديث :

2018-03-13 12:00:57

اتهامات جديدة للرئيس الأسبق لي ميونغ باك بالتورط في فضيحة الرشوة

اعترف رئيس شركة مقاولات مسجون حاليا بتهمة الرشوة، بتورط الرئيس الأسبق "لي ميونغ باك" في فضيحة الرشوة في عام 2012.
وقال "لي جونغ بيه"، الممثل السابق لمشروع الإنشاءات المسمى "باي سيتي" في تصريحات أدلى بها لـ"كي بي إس" إنه التقى بالرئيس الأسبق شخصيًا عندما كان يسعى لجلب الدعم من أجل ذلك المشروع.
واعترف "لي جونغ بيه"، الذي كان قد نفى في السابق تورط الرئيس الأسبق في القضية، بأنه تناول العشاء مع الرئيس الأسبق "لي" في مطعم بالقرب من متحف سيول للتاريخ يوم الثاني من يناير من عام 2007، مشيرا إلى أن رئيس لجنة الاتصالات الكورية الأسبق "تشيه سيجونغ" هو الذي رتب لذلك الاجتماع.
وأضاف "لي جونغ بيه" قائلا إنه أرسل ما مجموعه 600 مليون وون إلى "تشيه" بدءا من شهر يوليو 2006، وأن تلك الأموال كانت من أجل شركته الخاصة، وأيضا لمساعدة "لي ميونغ باك" في الفوز في الانتخابات الرئاسية.
ويُتهم "لي جونغ بيه" بأنه قدم تلك الأموال كرشوة مقابل الحصول على موافقة من إدارة مدينة سيول على تنفيذ ذلك المشروع.

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