مدير المخابرات الكورية يلتقي بوزير الخارجية الياباني

التقى رئيس جهاز المخابرات الكوري الجنوبي مع وزير الخارجية الياباني "تارو كونو" لإطلاعه على نتائج اجتماعاته الأخيرة مع قادة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة في سيول "كيم أوي كيوم" في تصريحات أدلى بها اليوم الثلاثاء إن مدير وكالة المخابرات "صو هون" أجرى محادثات مع "كونو" لمدة ثلاث ساعات مساء أمس الاثنين في طوكيو.

وقدم الوزير الياباني الشكر للمسؤول الكوري على تقريره الذي قدمه بشأن التطورات الأخيرة ذات الصلة بكوريا الشمالية، معربا عن احترامه لجهود سيول التي أدت إلى حدوث انفراجة كبيرة في القضية النووية لكوريا الشمالية.

كما قال الوزير الياباني إن منطقة شرق آسيا على وشك أن تشهد معجزة.

وسأل وزير الخارجية الياباني رئيس جهاز المخابرات الكوري عمّا إذا كان قد تمت مناقشة مسألة المواطنين اليابانيين المختطفين في الدولة الشيوعية خلال رحلته الأخيرة إلى بيونغ يانغ، ورد المسؤول الكوري بأنه لم تتم مناقشة هذه القضية.

وتبادل المسؤولان الكوري والياباني الآراء حول القمة المنتظرة بين الكوريتين، والقمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.