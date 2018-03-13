استجواب الرئيس الأسبق لي ميونغ باك بواسطة النيابة

من المنتظر أن يمثل الرئيس الأسبق "لي ميونغ باك" لاستجواب النيابة العالمة غدا الأربعاء بشأن سلسلة من اتهامات الرشوة والمخالفات.

ووفقا لمصمار مسؤولة في النيابة العامة اليوم الثلاثاء، يواجه "لي" اتهامات بالحصول على حوالي 11 مليار وون كرشاوى من جهاز المخابرات ومجموعة سام سونغ وغيرها من الشركات.

ومن المتوقع أن تنشب معركة قضائية شرسة في هذا السياق، حيث إن المتهمين في قضايا الرشوة بأكثر من 100 مليون وون قد يعاقبون بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات وقد تصل إلى السجن المؤبد.

ومن المرجح أن يركز استجواب النيابة العامة للرئيس الأسبق على ما إذا كان على علم بتلك الأموال غير المشروعة، وما إذا كان يمتلك بالفعل شركة "داس" لقطع غيار السيارات. وتعتقد النيابة العامة أن "لي" كان مسؤولا عن التخصيص غير الشرعي لمبلغ 75 مليار وون من جهاز المخابرات إلى مكتبه الرئاسي. كما يشتبه في أن شركة سام سونغ للإلكترونيات قد دفعت ما يقرب من ستة مليارات وون كرسوم تحكيم لشركة "داس" التي يُزعم أنها مملوكة للرئيس الأسبق. ومن جانبه أنكر "لي" بشدة جميع الاتهامات بالرشوة الموجهة ضده وضد مساعديه المقربين.