الرئيس يبت في مشروع القانون الخاص بتعديل الدستور الأسبوع القادم

من المنتظر أن يتخذ الرئيس "مون جيه إين" قرارا بشأن المقترح الحكومي لإجراء تعديل على الدستور، يوم الأربعاء من الأسبوع القادم.

وقال مصدر مسؤول في المكتب الرئاسي اليوم الثلاثاء إن الرئيس "مون" سوف يتخذ قرارا بشأن مشروع القانون الذي أعدته الحكومة خلال الأسبوع القادم، بناء على المسودة التي أعدتها اللجنة الاستشارية الرئاسية الخاصة.

وأضاف أن الرئيس يعتزم اتخاذ قرار في هذا الشأن يوم الأربعاء من الأسبوع القادم لأن فترة المداولات البرلمانية للبت فيه قد تصل إلى 60 يومًا بدءا من يوم تقديم مشروع القانون.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الكورية إلى إجراء تصويت على تعديل الدستور بالتزامن مع الانتخابات المحلية يوم 13 يونيو.

وتتضمن مسودة القانون تعديل النظام الرئاسي الحالي من فترة واحدة مدتها خمس سنوات إلى فترتين مدة كل منهما أربع سنوات. كما تتضمن مسودة القانون الذي يهدف إلى تعديل الدستور مواد حول عاصمة الدولة ونظام التصويت في الانتخابات الرئاسية، وتشمل التغييرات الرئيسية الأخرى زيادة الحكم الذاتي للحكومات المحلية.