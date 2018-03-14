النيابة العامة تضع طرقًا لتنسيق حق إجراء التحقيقات

توصل مكتب المدعي العام الأعلى إلى بعض الآراء بشأن تنسيق حقوق التحقيق بين النيابة والشرطة.

ووفقًا لما ذكرته النيابة والبرلمان اليوم الثلاثاء، تقدم مكتب المدعي العام بهذه الآراء إلى لجنة البرلمان الخاصة بالإصلاح القضائي، أمس الاثنين.

ويسعى الادعاء للحد من سلطته في التحقيق المباشر في قضايا الفساد الخاصة والقضايا الجنائية، مع تشديد الرقابة القضائية على الشرطة.

كما يعارض الادعاء أيضًا منح الشرطة حقَّ استخراج نتائج التحقيقات.

وفي الوقت الذي أيدت فيه النيابة إنشاء إدارة للتعامل مع قضايا الفساد البارزة، قالت إنها تعتقد أنه ينبغي أن تشارك في التحقيق مع كبار المسؤولين العموميين، بما في ذلك الرؤساء الحاليين للبلاد وأزواجهم.

وقد تحدث المدعي العام "مون مو إيل" أمام اللجنة البرلمانية الخاصة اليوم الثلاثاء، لتقديم إحاطةٍ بشأن وجهات نظر الادعاء، وهو أول مدعٍ عام يقدم إحاطة أمام البرلمان.