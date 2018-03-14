مستشار الأمن القومي الكوري يزور روسيا

من المقرر أن يزور مستشار الأمن القومي الكوري "جونغ أوي يونغ" روسيا اليوم الثلاثاء، لتوضيح نتائج رحلته الأخيرة إلى كوريا الشمالية.

وسوف يتَّجه "جونغ" إلى روسيا قادمًا من بكين، حيث كان قد التقى بالرئيس الصيني "شي جين بينغ" أمس الاثنين، وتحدث معه حول نتائج لقائه بالزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".

ولم يتقرر حتى الآن من المسؤول الذي سيجتمع به "جونغ" خلال إقامته في موسكو، التي ستستمر لمدة يومين.

وفي الوقت نفسه، اجتمع مدير المخابرات الوطنية "صو هون"، الذي رافق "جونغ" في رحلته إلى كوريا الشمالية، مع رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" وكبير أمناء مجلس الوزراء الياباني "يوشيهيدي سوكا" اليوم الثلاثاء، وهو آخر يوم من زيارته الحالية لليابان التي تستهدف أيضا إبلاغ طوكيو بنتائج المحادثات الأخيرة التي أجرتها سيول مع بيونغ يانغ.