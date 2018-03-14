مبعوث الرئيس الكوري يلتقي بوزير الخارجية الروسي

التقى مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي "جونغ أوي يونغ" بوزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" أمس الثلاثاء في موسكو، حيث يقوم المسؤول الكوري الجنوبي بزيارة إلى روسيا حاليا ليشرح للمسؤولين الروس نتائج رحلته الأخيرة إلى كوريا الشمالية، ولقائه بالزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".

وعقب اللقاء قال "لافروف" إن جهود سيول من أجل إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية تجذب الانتباه من جميع أنحاء العالم، مشددا على أن بلاده ظلت تدعم الجهود الهادفة إلى إزالة التوتر من المنطقة.

ومن جانبه أعرب "جونغ" عن تقديره لجهود روسيا التي تستهدف تحقيق هدف إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، وجلب كوريا الشمالية إلى طاولة المفاوضات.

وقال الجانبان إنه تم الاتفاق على الحفاظ على التعاون الوثيق بينهما حتى تعقد بنجاح القمة المرتقبة بين الكوريتين، والقمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

ويذكر أن "جونغ" قد وصل إلى روسيا أمس الثلاثاء قادما من بكين، حيث التقى هناك بالرئيس الصيني "شي جين بينغ".



