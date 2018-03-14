سيول تبحث اجتماع وزيرة خارجيتها مع نظيرها الأمريكي بعد عزل تيلرسون

تراجع كوريا الجنوبية حاليا الاجتماع الذي كان من المقرر انعقاده بين وزيرة الخارجية "كانغ كيونغ هوا" مع نظيرها الأمريكي، الذي أقيل من منصبه أمس، "ريكس تيلرسون"، وذلك بعد أن قرر الرئيس الأمريكي تعيين مدير وكالة المخابرات كوزير للخارجية بدلا منه، أمس الثلاثاء.

وكان من المقرر أن تبدأ "كانغ" زيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن غدا الخميس لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي يوم الجمعة، بهدف التنسيق بين الجانبين قبل انعقاد القمة بين الكوريتين، والقمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية في سيول اليوم الأربعاء إن الوزارة سوف تدرس الأمر داخليا من خلال مناقشات مع الولايات المتحدة قبل أن يتم اتخاذ قرار بشأن عقد الاجتماع. وأكد المصدر أن سيول وواشنطن تدعمان الاتصالات الوثيقة على مختلف المستويات، بين قيادتيهما والسلطات الدبلوماسية والدفاعية. وردا على سؤال حول ما إذا كان قد تم إخطار سيول بإقالة تيلرسون، قال المصدر إن الولايات المتحدة إن القرارات الأمريكية بشأن تعيين المسؤولين ليست مسألة تتطلب التشاور المسبق مع حكومة كوريا الجنوبية.



