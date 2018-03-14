توقعات بعدم تخفيض فترة الخدمة العسكرية في كوريا إلى 18 شهرا

أصبح من غير المحتمل أن يفي الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" بتعهداته الانتخابية حول تقليص فترة الخدمة العسكرية الإجبارية إلى 18 شهراً، خلال فترة ولايته.

وكانت وزارة الدفاع تخطط لتقصير فترة الخدمة العسكرية الإلزامية على مراحل ابتداء من شهر يوليو القادم، بحيث يتم تخفيض الفترة الحالية من 21 شهرا إلى 18 حتى عام 2020، لكن وزارة الدفاع خلصت إلى أنه سيكون من الصعب حتى بدء هذه العملية خلال هذا العام.

وأوضح مسؤول كبير في وزارة الدفاع الكورية أن عملية تخفيض مدة الخدمة العسكرية الإلزامية يمكن أن تبدأ بعد تنفيذ الإصلاحات الهيكلية العسكرية وإنشاء نظام "سلسلة القتل" الذي يستهدف توجيه ضربات استباقية، وهو ما سيستغرق بضع سنوات.

وقد أبلغ المسؤول هذا الموقف إلى لجنة الدفاع في البرلمان، مشيرا إلى أنه من الأفضل أن تبدأ عملية تخفيض فترة الخدمة العسكرية بعد تنفيذ تلك الإصلاحات العسكرية.



