ردود فعل متباينة بشأن استدعاء النيابة العامة للرئيس الأسبق لي ميونغ باك

طرحت الدائرة السياسية الكورية ردود فعل متباينة بشأن استدعاء النيابة العامة للرئيس الأسبق "لي ميونغ باك" لإجراء تحقيقات معه.

وقال الحزب الديمقراطي الحاكم إن الشعب غاضب بسبب عدم اعتذار "لي"، ودعا للنيابة العامة إلى إجراء تحقيقات صارمة معه. وفي المقابل انتقد حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي هذا الإجراء بشدة وقال إن التحقيق مع الرئيس الأسبق عبارة عن انتقام سياسي من قبل حكومة الرئيس مون جيه إين من أجل الفوز في الانتخابات المحلية التي ستجرى يوم 13 من شهر يونيو القادم.



وكانت رئيسة الحزب الحاكم "تشو مي إيه" قد قالت إن الشعب غاضب بسبب عدم اعتذار الرئيس الأسبق، كما قالت إنها لم تستطع كتم ضحكة سخرية عندما سمعت خبرا يقول إن "لي" يواجه صعوبات في البحث عن محامين له لأنه أعاد جميع ممتلكاته إلى المجتمع.

ومن جانبه قال رئيس حزب كوريا الحرة المعارض "هونغ جون بيو" في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي إنه من الطبيعي معاقبة من ارتكب جريمة بغض النظر عن مكانته أو منصبه، لكنه تساءل في الوقت نفسه عن جدوى هذه المساعي الحثيثة للانتقام السياسي من الرئيس الأسبق، وحذر من أن مَن فعل ذلك سوف يتعرض للانتقام بدوره في المستقبل أيضا.



أما الرئيس المشترك لحزب الإصلاح المستقبلي "يو سونغ مين" فقد قال إن خضوع رئيس سابق للتحقيق بالتزامن مع خضوع رئيسة أخرى للمحاكمة يمثل مأساة كبيرة في تاريخ الدستور الكوري. وأشار إلى ضرورة الالتزام بالمساواة بين كل أبناء الشعب أمام القانون وإرساء الحوكمة، مشددا على أنه ينبغي الوضع في الاعتبار المشاعر المأساوية للشعب الذي يشاهد هذه الصورة.



وقال المتحدث باسم حزب الديمقراطية والسلام "تشيه كيونغ هوان" في تعليق مكتوب إنه يتوجب أن يتم فرض عقوبة صارمة على الرئيس الذي سعى لتحقق مصلحته الخاصة تاركا المصلحة العامة، وارتكب أعمالا غير شرعية، كما أكد على أنه يجب على النيابة العامة إجراء تحقيقات دقيقة ونزيهة وفرض عقوبة مشددة عليه من أجل تعزيز شرف الدولة.



كما قالت الناطقة باسم حزب العدالة "تشو هيه سون" إنه يجب على النيابة العامة كشف جميع جرائم لي من خلال التحقيقات وطالب أيضا باعتقاله.

