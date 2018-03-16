سيول تؤكد على ضرورة التواصل السلس مع واشنطن

أكدت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" على الحاجة إلى الاستفادة الكاملة من زخم الحوار الحالي مع كوريا الشمالية، كما شدَّدت على الحاجة إلى التنسيق الوثيق بين سيول وواشنطن عند ترتيب الجداول الدبلوماسية الكبرى في المستقبل، مشيرة إلى أنَّ هذا هو السبب في التزامها بجدولها الزمني الأصلي لزيارة واشنطن.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها "كانغ" للصحفيين قبل بدء رحلتها التي تستغرق 3 أيام إلى الولايات المتحدة.

وكانت وزيرة الخارجية تعتزم الاجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي السابق "ريكس تيلرسون" غدًا الجمعة، لإجراء محادثات حول كوريا الشمالية، والقمة المرتقبة بين الكوريتين وبين واشنطن وبيونغ يانغ، ولكن بعد إقالة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لوزير خارجيته يوم الثلاثاء الماضي، وتعيين مدير المخابرات المركزية بدلًا منه، فسوف تلتقي "كانغ" مع نائب وزير الخارجية الأمريكي "جون سوليفان".

وفيما يتعلق بالمخاوف من أن يؤدي هذا التعديل الأمريكي المفاجئ إلى انتكاسة في التنسيق بين سيول وواشنطن، قالت "كانغ" إن أحد أهدافها الرئيسية من زيارتها هو ضمان عدم وجود مشاكل في التواصل بين الجانبين.