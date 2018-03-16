عودة مبعوث الرئيس الكوري من الصين وروسيا

عاد مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي "جونغ أوي يونغ" من رحلته إلى الصين وروسيا، بعد تقديمه شرحا حول لقاءاته الأخيرة مع قادة كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وقال "جونغ" للصحفيين لدى وصوله إلى مطار "إنتشون" الدولي اليوم الخميس بعد رحلته التي استغرقت ثلاثة أيام، إن قادة بكين وموسكو رحبوا بشكل كبير بالتطورات الإيجابية في شبه الجزيرة الكورية ومزاج المصالحة والتعاون بين الكوريتين.

وأوضح أن كلا من بكين وموسكو أعربت عن تقديرها للرئيس "مون جيه إين" لتمسكه بمبدأ تحقيق إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية من خلال الحوار السلمي.

كما أشار مستشار الأمن القومي الكوري إلى أنه نقل امتنان الرئيس "مون" للقادة الصينيين والروس لجهودهم الرامية إلى تسوية السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.