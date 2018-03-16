الرئيس الأسبق لي ميونغ باك يعود إلى منزله بعد 21 ساعة من التحقيقات

أكتب :

2018-03-15 16:20:26

تحديث :

2018-03-15 16:20:26

الرئيس الأسبق لي ميونغ باك يعود إلى منزله بعد 21 ساعة من التحقيقات

عاد الرئيس الأسبق "لي ميونغ باك" إلى منزله في وقت مبكر من اليوم الخميس، بعد 21 ساعة من الاستجواب أمام النيابة العامة بشأن سلسلة من اتهامات الفساد.
وغادر "لي" مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية في الساعة 6:25 صباحًا، دون الرد على أسئلة الصحفيين.
وقد انتهى الاستجواب في منتصف الليل تقريبًا، لكنه استغرق أكثر من 6 ساعات في مراجعة العبارات التي دوَّنها المحققون.
وقال وكلاء النيابة العامة إن "لي" أنكر معظم الاتهامات، وقال إنه لم يعلم بشأن الرشاوى ولم يصدر أوامر فيما يتعلق بتلك الأموال.
وسوف تقرر النيابة ما إذا كانت ستطلب إصدار مذكرة احتجاز بحق "لي" بناءً على استجوابات الأمس الأربعاء.

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