انطلاق أعمال اللجنة التحضيرية للقمة بين الكوريتين

صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في سيول "كيم أوي كيوم" في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس بأن الحكومة شكلت لجنة للتحضير لاجتماع القمة مع كوريا الشمالية، وسيرأس تلك اللجنة المكونة من 8 مسؤولين، "إيم جونغ سوك" كبير مساعدي الرئيس.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس "مون جيه اين" مؤتمر القمة مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في أواخر شهر أبريل القادم.

وفي حالة انعقاد القمة بالفعل، ستكون تلك القمة الثالثة بين الكوريتين، كما ستكون المرة الأولى التي يدخل فيها زعيم كوري شمالي أرض كوريا الجنوبية، حيث إنه من المقرر عقد القمة في الجزء الكوري الجنوبي من المنطقة الأمنية المشتركة، المعروفة أيضًا باسم "بان مون جوم"، وهي المنطقة العازلة بين الكوريتين بعرض كيلومترين تقريبًا على جانبي الحدود بينهما.

ويذكر أن تشكيل اللجنة التحضيرية للقمة بين الكوريتين قد جاء بعد مرور عشرة أيام على اتفاق الجانبين على عقد تلك القمة.

