الحكومة تكشف عن خطة للتعامل مع بطالة الشباب

أكتب :

2018-03-15 16:41:37

تحديث :

2018-03-15 16:41:37

الحكومة تكشف عن خطة للتعامل مع بطالة الشباب

قررت الحكومة الكورية زيادة الدعم للشباب العاملين في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الشباب الرياديين، كجزء من الجهود المبذولة للحد من انتشار البطالة بين الشباب لأعلى مستوى لها منذ الأزمة المالية الآسيوية.
وقد أصدرت وزارات حكومية مختلفة اليوم الخميس خطة من 4 نقاط، تهدف إلى تخفيض معدل البطالة بين الشباب من 9.8% إلى أقل من 8% خلال السنوات الأربع القادمة.
كما تعتزم الحكومة تعزيز دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تستأجر عمالة بدوام كامل، عن طريق تقديم الدعم لتغطية ثلث رواتبهم، فضلًا عن تقديم إعفاءات من ضريبة الدخل لمدة 5 سنوات، إذا كانوا دون 34 عامًا.
وفي محاولة لزيادة دخل الشباب العاملين في الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مستوى الرواتب التي تقدمها الشركات الكبرى، تهدف الحكومة إلى تخفيض تكاليف السكن والنقل من خلال الإعانات والقروض.
وسوف تركز السلطات على زيادة فرص العمل الجديدة محليًّا وخارجيًّا من خلال برامج الوساطة والتوجيه، بالإضافة إلى تقديم العديد من البرامج المهنية والمتخصصة، لتعزيز المهارات عند الشباب.
وتهدف الحكومة إلى تخصيص ميزانية تكميلية لبدء الخطة، بهدف خلق ما بين 180 ألفا إلى 220 ألف وظيفة بحلول عام 2021.

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