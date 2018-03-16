وزير خارجية كوريا الشمالية يزور السويد

أكتب :

2018-03-16 09:29:48

تحديث :

2018-03-16 09:29:48

وزير خارجية كوريا الشمالية يزور السويد

يتوجه كبير الدبلوماسيين الكوريين الشماليين إلى السويد لإجراء محادثات هناك، مما يثير بعض التكهنات حول وجود صلة محتملة بين رحلته والقمة المرتقبة للنظام مع الولايات المتحدة.
ونشرت رويترز تقريرًا عن أنَّ وزير خارجية كوريا الشمالية "ري يونغ هو" غادر بكين بعد ظهر أمس الخميس متوجهًا إلى ستوكهولم. ويُذكر أن "تشيه كانغ إيل"، نائب المدير العام لشؤون أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية، قد رافقه في تلك الزيارة.
ووفقًا لوزارة الخارجية السويدية، فإن "ري" سيقعد اجتماعًا على مدى يومين مع وزيرة الخارجية السويدية "مارغوت وولستروم" في العاصمة السويدية.
وقالت الوزارة إن الدبلوماسيين سيناقشون المسؤوليات القنصلية للسويد، التي تنوب عن الولايات المتحدة وكندا واستراليا، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. جدير بالذكر أن السويد التي لديها سفارة في الشمال، تمثل هذه الدول الثلاث.
كما قالت الوزارة إن الطرفين سيناقشان الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية.

  • Top
  • list
  • print
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
قائمة الأخبار
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
كوريا الشمالية من الداخل
청취자 만족도 조사 결과 -A
هيا نتعلم اللغة الكورية - Mobile
الأخبار الرئيسية
خدمات اضافية
Podcasts
  • Podcasts
  • تتيح هذه الخدمة التي يقدمها كي بي إس وورلد راديو للمرة الأولى الاستماع إلى البرامج أينما كنت ووقتما شئت ... حيث يمكنك الحصول على برامجك المفضلة مباشرة إلى حاسبك الشخصي وإلى جهاز إم بي ثري.

<

4 / 4

>