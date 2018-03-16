وزير خارجية كوريا الشمالية يزور السويد

يتوجه كبير الدبلوماسيين الكوريين الشماليين إلى السويد لإجراء محادثات هناك، مما يثير بعض التكهنات حول وجود صلة محتملة بين رحلته والقمة المرتقبة للنظام مع الولايات المتحدة.

ونشرت رويترز تقريرًا عن أنَّ وزير خارجية كوريا الشمالية "ري يونغ هو" غادر بكين بعد ظهر أمس الخميس متوجهًا إلى ستوكهولم. ويُذكر أن "تشيه كانغ إيل"، نائب المدير العام لشؤون أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية، قد رافقه في تلك الزيارة.

ووفقًا لوزارة الخارجية السويدية، فإن "ري" سيقعد اجتماعًا على مدى يومين مع وزيرة الخارجية السويدية "مارغوت وولستروم" في العاصمة السويدية.

وقالت الوزارة إن الدبلوماسيين سيناقشون المسؤوليات القنصلية للسويد، التي تنوب عن الولايات المتحدة وكندا واستراليا، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. جدير بالذكر أن السويد التي لديها سفارة في الشمال، تمثل هذه الدول الثلاث.

كما قالت الوزارة إن الطرفين سيناقشان الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية.