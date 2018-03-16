الرئيس الكوري مون جيه إين يزور الإمارات العربية المتحدة

من المقرر أن يقوم الرئيس الكوري "مون جيه إين" بجولة تشمل كلا من فيتنام والإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من الثاني والعشرين وحتى السابع والعشرين من شهر مارس الجاري.



وقال المتحدث باسم مكتب الرئاسة الكورية "كيم أوي كيوم" في موجز صحفي أمس الخميس إن الرئيس "مون" سيزور فيتنام بدءا من يوم الثاني والعشرين وحتى يوم الرابع والعشرين من مارس الجاري، ثم يزور الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من الرابع والعشرين وحتى السابع والعشرين من مارس بناء على دعوة وجهها إليه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الفلاحي ولي عهد أبو ظبي.

وخلال إقامة الرئيس "مون" في فيتنام سيعقد محادثات قمة مع نظيره الفيتنامي "تشان داي كوان" ويبحث معه تكوين علاقات مشاركة استراتيجية وسبل تنميتها في المستقبل بين البلدين.



كما سيلتقي مع عدد من كبار المسؤولين الفيتناميين، بمن فيهم أمين عام الحزب الشيوعي "نغوين فو ترونغ" ، ورئيس البرلماني الفيتنامي "نغوين تي كيم".

وقال المتحدث "كيم" إن زيارة الرئيس الكوري لفيتنام ستكون بمثابة حجر أساس لتنفيذ سياسات الحكومة الكورية الهادفة إلى تنمية العلاقات مع دول جنوب شرق آسيا وتنويع الدبلوماسية الكورية.

وفي أثناء إقامة الرئيس "مون" في الإمارات، سيعقد محادثات قمة مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الفلاحي ولي عهد أبو ظبي، ويبحث معه سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجالات النمو المستقبلي.

كما سيقوم الرئيس "مون" بزيارة لدبي حيث يلتقى بالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة دبي.



وقال المتحدث إن زيارة الرئيس "مون" للإمارات ستلعب دورا كبيرا في تقوية علاقات التعاون الحقيقي بين كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة وأيضا في تنويع الدبلوماسية الكورية.

